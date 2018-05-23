Елена Малышева удивила общественность. Популярная телеведущая в передаче показала свое изображение, на котором запечатлена без очков, и ошеломленные зрители ее буквально не узнали.

Елена Малышева удивила общественность. Популярная телеведущая в передаче показала свое изображение, на котором запечатлена без очков, и ошеломленные зрители ее буквально не узнали.Очередным звездным гостем передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" стала дочь легендарного поэта Роберта Рождественского, фотохудожник Екатерина Рождественская. Она прославилась благодаря серии работ с участием отечественных знаменитостей. Екатерина снимала звезд, а затем помещала их изображения в рамки всемирно известных картин. Тем самым получались по-настоящему искусные коллажи.В передаче показали несколько самых удачных работ Рождественской, в том числе и портрет Елены Малышевой. Правда, скандально известную телеведущую на фото сложно было узнать – она позировала без очков и выглядела гораздо моложе. "Вот это мой любимый портрет. Я без очков. Мятежная, сексуальная красавица. Господи, ну почему я хожу в очках?.. Это уникальные работы, созданные одним человеком. Без прекрасного зрения все это сделать невозможно", – высказала свое мнение Малышева.Рождественская рассказала о том, как работала над некоторыми портретами. Например, 20 лет назад у Екатерины взорвалась лампа, в результате она ослепла на один глаз. "Конечно, если бы я занималась своим делом за границей, то в первую очередь застраховала бы глаза. В течение этих 20 лет работы были моменты, когда я думала: пора заканчивать. Было время, когда снимала в специальных очках, отражающих вредный свет. Зрение начало садиться, видимо, глаза были иссушены и устали. Поэтому я забросила работу в какой-то степени из-за зрения", – рассказала Рождественская, дав понять зрителям, что теперь у нее другой род деятельности.Фотохудожник сообщила, что не смотрит телевизор, не читает при недостаточном свете и пользуется специальными увлажняющими глазными каплями. Рождественская объяснила: "Зрение для меня очень важно, это основа жизни. Я "питаюсь" глазами. Чтобы жить дальше, мне нужно сменить картинку перед глазами, "напитаться". Не есть много, а посмотреть на какую-то красоту".