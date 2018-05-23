Сергей Безруков сообщил, что в скором времени снова станет отцом. Жена артиста режиссер Анна Матисон ждет ребенка.

Сергей Безруков сообщил, что в скором времени снова станет отцом. Жена артиста режиссер Анна Матисон ждет ребенка."Дорогие мои,хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье", – написал Безруков в Instagram."У нас уже складывается традиция, как на Кинотавр ехать, так снова пополнение", – пошутил актер. Поклонники поздравляют Сергея Безрукова с предстоящим пополнением и желают ему семейного счастья.