За два месяца, в период с марта по апрель 2018 года, более 700 тысяч граждан подтвердили учетные записи Единого портала госуслуг (gosuslugi.ru) через онлайн-банкинг. Новая функция стала доступна пользователям Почта Банк Онлайн и Тинькофф Банка в 2017 году, а в марте 2018 – клиентам Сбербанк Онлайн. Сервис был реализован по заказу Минкомсвязи РФ «Ростелекомом» совместно с дочерней компанией РТЛабс.

Сервис подтверждения учетной записи Единого портала госуслуг через онлайн-банкинги пользуется популярностьюЗа два месяца, в период с марта по апрель 2018 года, более 700 тысяч граждан подтвердили учетные записи Единого портала госуслуг () через онлайн-банкинг. Новая функция стала доступна пользователям Почта Банк Онлайн и Тинькофф Банка в 2017 году, а в марте 2018 – клиентам Сбербанк Онлайн. Сервис был реализован по заказу Минкомсвязи РФ Ростелекомом совместно с дочерней компанией РТЛабс.За указанный период доля подтверждений через онлайн-банкинг составила 25% от числа пользователей, подтвердивших свою учетную запись в Центрах обслуживания.По данным разработчика (Ростелеком и РТЛабс), услуга наиболее востребована среди пользователей приложения Сбербанк Онлайн - через него за указанный период свои учетные записи подтвердили свыше 460 тысяч пользователей Единого портала госуслуг и более 260 тысяч подтверждений было сделано по каналам Почта Банк Онлайн.Востребованность дистанционного подтверждения учетной записи на портале Госуслуг среди клиентов Почта Банка постоянно растет, причем во всех возрастных категориях, поскольку государственными услугами пользуются россияне всех возрастов. Мы ожидаем, что до конца года число подтверждений через цифровые каналы банка превысит 500 тысяч, - отметила вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.Чаще всего учетную запись через онлайн-банкинг подтверждали женщины – их оказалось почти 57%. Наибольшей популярностью новая функция пользовалась у граждан в возрасте от 25 до 34 лет – более 31% от всех подтвердившихся с помощью сервиса. За ними следуют клиенты банков-партнеров старше 45 лет (свыше 29%) и пользователи в возрасте от 35 до 44 лет (порядка 23%).Наиболее активно новым каналом подтверждения учетной записи Единого портала госуслуг пользовались жители Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Челябинской областей, а также Краснодарского края и Республики Татарстан.Популярность нового сервиса среди клиентов банков-партнеров свидетельствует о том, что граждане стали более активно пользоваться цифровыми сервисами и альтернативными каналами доступа к госуслугам. Мы ожидаем, что количество банков-партнеров, предоставляющих сервис по подтверждению учетной записи Единого портала госуслуг, возрастет, - отмечает Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО Ростелеком.С начала 2018 года количество зарегистрированных пользователей Единого портала госуслуг выросло на 7 млн и сегодня превышает 71 млн. Из них более чем у 60% есть подтвержденная учетная запись. В среднем количество подтвержденных пользователей увеличивается ежемесячно на 1 млн.Этот статус необходим для получения 95% федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. В весенне-летний период граждане наиболее активно заказывают загранпаспорта, а также оплачивают штрафы ГИБДД, налоги и судебные задолженности, чтобы избежать затруднений при выезде на отдых за границу.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд руб., OIBDA достигла 23,2 млрд руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд руб.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.* * *АО РТ Лабс (www.rtlabs.ru, https://t.me/rtlabs_news) – дочерняя компания ПАО Ростелеком, основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных Клиентов.История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих Заказчиков. В 2015 году АО РТ Лабс получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.Основными проектами компании являются: эксплуатация инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и региональных отраслевых IT-сервисов (ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт и др.) в интересах заказчиков ПАО Ростелеком.В РТ Лабс работает около 700 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения РТ Лабс в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.В структуру РТ Лабс входит предприятие РТ Регионы, субъект малого и среднего бизнеса, а также РТК Софт Лабс, резидент ОЭЗ Иннополис и флагманский Центр компетенций Группы компаний.Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности РТ Лабс - компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО Ростелеком.