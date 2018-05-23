Жена принца Гарри, получившая почетный титул герцогини Сассекской, неоднократно заявляла о своем желании стать президентом. Так, недавно появилась информация о том, что Меган Маркл метит на пост главы США.

Жена принца Гарри, получившая почетный титул герцогини Сассекской, неоднократно заявляла о своем желании стать президентом. Так, недавно появилась информация о том, что Меган Маркл метит на пост главы США.Бывшей актрисе припомнили давнее интервью, в котором она призналась, что в детстве хотела стать президентом или телеведущей. "Меган довольно ясно дала понять, что хочет однажды стать возглавить Белый дом", – начали цепляться к словам Маркл журналисты.Однако представитель герцогини уже поспешил опровергнуть эту информацию, назвав ее слухами, пишет "". Он заявил, что слова источника о желании дивы занять пост главы США – вымысел.При этом отмечается, что Маркл связывают теплые отношения с экс-президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель, передает . Более того, в 2016 году герцогиня четко высказала свою позицию по действующему президенту Америки Дональду Трампу, назвав его "вызывающим разногласия".Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.