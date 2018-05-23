Ученые обнаружили в водорослях элемент, который в будущем сможет помочь людям вернуть утраченное зрение. Вещество уже проходит первые испытания.

Ученые обнаружили в водорослях элемент, который в будущем сможет помочь людям вернуть утраченное зрение. Вещество уже проходит первые испытания.По словам экспертов, некоторые водоросли обладают так называемым глазком, который реагируют на свет. С помощью подобного датчика водоросли передвигаются к свету, чтобы запустить процесс фотосинтеза.Выяснилось, что за работу этого глазка отвечает давно знакомый ученым белок. Как правило, его используют при изучении работы нервных клеток, передает Hi-News.ru.Специалистам уже удавалось выделить этот белок в чистом виде и тщательно изучить его свойства. Результаты показали, что он запускает процессы, которые помогают внутриклеточному восстановлению. "Мы предположили, что его можно использовать на пациентах со слабым зрением, – рассказали медики.Позже ученые провели несколько экспериментов. Выявленный белок вводили в сетчатку глаза пациента, потерявшего зрение вследствие пигментного ретинита. Вернуть исходное зрение испытуемого не удалось, однако у слепых появлялась способность видеть тусклые контуры предметов.Авторы исследования намерены продолжить свою работу. Медики планируют довести данный метод до совершенства.