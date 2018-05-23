В игровой форме Госавтоинспекторы рассказали ученикам начальных классов о принципе действия светоотражающих элементов.

Сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Северо-Восточного округа города Москвы провели в ГБОУ «Школа № 1518» профилактическую акцию «Засветись!».В игровой форме Госавтоинспекторы рассказали ученикам начальных классов о принципе действия светоотражающих фликеров.Дорожные полицейские пояснили детям, что пешеходы и велосипедисты должны использовать световозвращающие элементы как в зимнее время года, так и летом в условиях плохой видимости и в темное время суток. Наличие световозвращающего элемента на одежде позволяет увидеть пешехода на расстоянии 200 метров при ближнем свете фар, и около 350 метров при дальнем, что значительно снижает риск ДТП.В завершение поучительной беседы автоинспекторы Северо-Восточного округа столицы провели мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов. Дети с удовольствием мастерили световозвращающие цветочки, которые будут служить не только стильным украшением, но и помощником в сфере обеспечения дорожной безопасности.