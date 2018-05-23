Школьники своим ярким танцем призывали пешеходов и водителей к соблюдению Правил дорожного движения.

В рамках общегородского мероприятия «Здравствуй, лето!», направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, на территории ГБОУ Школа № 2045, сотрудники Госавтоинспекции Зеленоградского округа совместно с учениками и педагогами учебного заведения провели танцевальный флэшмоб «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».Школьники своим ярким танцем призывали пешеходов и водителей к соблюдению Правил дорожного движения.Необычное мероприятие привлекло внимание прохожих, которые с интересом наблюдали за происходящим. Некоторые из них поблагодарили инспекторов дорожно-патрульной службы за хорошее настроение и отметили, что именно такие мероприятия прививают у молодежи законопослушное поведение, чувство ответственности и дисциплинированности на дорогах.В завершение красочного мероприятия дети еще раз выступили с призывом: «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».