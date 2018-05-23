Правоохранители рассказали о правилах безопасного и законопослушного поведения в летний период, а также провели показательные выступления кинологических расчетов.

22 мая в учебное расписание нескольких классов школы № 41 города Владимира были внесены изменения. В гости к школьникам, которые через несколько дней отправятся на долгие летние каникулы, пришли полицейские из отделения по делам несовершеннолетних и Центра кинологической службы УМВД России по Владимирской области. Мероприятие прошло в рамках межведомственной операции «Подросток».Открыли встречу полицейские-кинологи со своими четвероногими напарниками.Показательные выступления с элементами дрессуры вызвали восторг у всех без исключения ребят. С интересом мальчишки и девчонки наблюдали за тем, как собаки послушно выполняют команды и ищут спрятанные предметы. Работа кинологических расчетов настолько впечатлила ребят, что они ещё долго не хотели отпускать полицейских, задавая вопросы об особенностях дрессировки служебных собак и сложностях работы в таком тандеме.Продолжилась встреча беседой на тему безопасного и законопослушного поведения, которую провела начальник областного ПДН подполковник полиции Елена Абрамова.Елена Вячеславовна напомнила ребятам, что многие кажущиеся безобидными игры и невнимательность способны привести к трагедии, а результатом некоторых поступков может стать административная или уголовная ответственность.Беседа прошла в формате диалога, в котором ребята приняли активное участие, задавая интересующие их вопросы.В заключении Елена Вячеславовна рассказала о простых правилах личной безопасности, пожелала всем веселых и безопасных каникул, запоминающихся только позитивными моментами.