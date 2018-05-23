У мужчины на работе возник конфликт с коллегой. Они вышли на улицу, где оппонент нанес ему несколько ударов, после чего он потерял сознание...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО и ОМВД России по Пресненскому району задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним был доставлен гражданин с телесными повреждениями.Полицейские установили, что у 30-летнего потерпевшего, работающего тренером в фитнес клубе в центре Москвы, на работе возник конфликт с коллегой. Они вышли на улицу, где оппонент нанес ему несколько ударов, после чего он потерял сознание.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, 39-летнего жителя Москвы.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61