В городской администрации рассказали о том, как идет строительство Ледового дворца во Владимире.

В городской администрации рассказали о том, как идет строительство Ледового дворца во Владимире. К настоящему времени строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 66%. Возведение спортцентра идет в соответствии с планом и будет завершено в сентябре текущего года. Напомним, Ледовый центр хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках на проспекте Ленина ведется с июня 2017 года. Площадь земельного участка - 13 377 кв. м, общая площадь здания — 4 960,42 кв.м, вместимость трибун — 788 мест. На строительство предусмотрено 407 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджете — 190 млн. руб, из областного бюджета — 143, 639 млн. руб., из городского бюджета — 73, 361 млн. руб.