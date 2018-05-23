Скандальный артист Алексей Панин отличился с
неожиданной стороны. Дело в том, что звезду эпатажа смутил неприличный вопрос журналиста Юрия
Дудя.
Скандальный артист Алексей Панин отличился с
неожиданной стороны. Дело в том, что звезду эпатажа смутил неприличный вопрос журналиста Юрия
Дудя.
Панин, который не пренебрегает нецензурной лексикой
и любит создавать вокруг себя ореол мятежного героя с отрицательным обаянием,
разозлился на вопрос о мастурбации. В коротком ролике в Instagram он заявил, что некоторые вопросы представляют собой "отпечаток советского
общества".
По словам актера, он разочаровался в Дуде. "Только мне понравился Дудь после интервью
с Серебряковым и материалом про Балабанова. Подписался на Дудя, и уже второй
анонс с разными людьми я слышу вопрос "как часто ты мастурбируешь?". Это,
наверное, отпечаток советского общества", – сказал Панин. Он предположил, что
таким образом журналист хочет удивить собеседника.
По мнению
артиста, на такие "каверзные вопросики" можно поймать только закомплексованных
и ущербных людей. "Журналист не должен так себя вести", – вынес вердикт Дудю
Алексей Панин.
На просьбу подписчиков
встретиться с журналистом и дать ему интервью, Панин ответил, что ему это не интересно.
"Если бы пошел, то только для того, чтобы его "умыть", – ответил артист.