Скандальный артист Алексей Панин отличился с неожиданной стороны. Дело в том, что звезду эпатажа смутил неприличный вопрос журналиста Юрия Дудя.

Скандальный артист Алексей Панин отличился снеожиданной стороны. Дело в том, что звезду эпатажа смутил неприличный вопрос журналиста ЮрияДудя.Панин, который не пренебрегает нецензурной лексикойи любит создавать вокруг себя ореол мятежного героя с отрицательным обаянием,разозлился на вопрос о мастурбации. В коротком ролике в Instagram он заявил, что некоторые вопросы представляют собой "отпечаток советскогообщества".По словам актера, он разочаровался в Дуде. "Только мне понравился Дудь после интервьюс Серебряковым и материалом про Балабанова. Подписался на Дудя, и уже второйанонс с разными людьми я слышу вопрос "как часто ты мастурбируешь?". Это,наверное, отпечаток советского общества", – сказал Панин. Он предположил, чтотаким образом журналист хочет удивить собеседника.По мнениюартиста, на такие "каверзные вопросики" можно поймать только закомплексованныхи ущербных людей. "Журналист не должен так себя вести", – вынес вердикт ДудюАлексей Панин.На просьбу подписчиковвстретиться с журналистом и дать ему интервью, Панин ответил, что ему это не интересно."Если бы пошел, то только для того, чтобы его "умыть", – ответил артист.