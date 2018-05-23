Велоспорт приносит пользу организму – он, как и любой другой вид кардионагрузок, отлично укрепляет сердце. Однако велосипедисты нередко получают травмы из-за падений, столкновений с пешеходами и автомобильным транспортом.

Велоспорт приносит пользу организму –он, как и любой другой вид кардионагрузок, отлично укрепляет сердце. Однаковелосипедисты нередко получают травмы из-за падений, столкновений с пешеходамии автомобильным транспортом.В среднем каждый велосипедист в течениежизни получает 3–4 повреждения. К примеру, в США ежегодно затрачивается 6–8млрд. долларов на преодоление медицинских последствий велосипедных травм. Травматолог-ортопед, доктор по суставам,кандидат медицинских наук Юрий Глазков рассказал Dni.Ru о том, какие из них случаются наиболеечасто.Ушибы и ссадиныВрядли найдется хотя бы один велосипедист, который никогда не падал со своего"железного коня". Любители велоспорта обычно не обращаются в травмпункт из-зацарапин, ссадин и ушибов, поэтому подобные травмы даже не учитывают присоставлении медицинской статистики.Послепадения нужно убедиться в отсутствии более тяжелых последствий, чем синяки ицарапины. Ссадины следует обработать антисептиком, а к ушибленному месту –приложить холод. Если заметных отеков нет и болевой синдром выражен слабо, тоничего страшного в подобных повреждениях нет – они заживут сами собой черезнекоторое время.РаныНарушениецелостности мягких тканей и травмирование сосудов чревато кровотечениями.Обычно такие травмы возникают, когда велосипедисты падают на большой скоростиили неудачно приземляются.Первостепеннаязадача при получении открытой раны – остановить кровотечение. При повреждениикрупного сосуда необходимо наложить жгут или давящую повязку. Если из ранытечет кровь ярко-алого цвета, жгут накладывается выше уровня повреждения, еслитемно-бордового – то ниже.После этого следует обязательнообратиться за медицинской помощью: врач промоет рану антисептиками, чтобыисключить риск инфицирования. Некоторые повреждения требуют наложения швов.Конечно, такую процедуру нельзя назвать приятной, но избегать ее крайне нерекомендуется: незашитая рана заживает вторичным натяжением и провоцируетформирование крупных рубцов, которые нарушают подвижность суставов и становятсяисточниками хронической боли.ВывихиПри падении можно вывихнуть сустав.Вывих легко обнаружить по нарушению подвижности – сустав не сможетсамостоятельно встать на свое место. Вправлять его следует сразу, иначевозникнет отек тканей и последующее лечение будет более болезненным. Первое,что нужно сделать при вывихе, – поехать в больницу или травмпункт.ПереломыИногдапосле падения с велосипеда кости не выдерживают удара и ломаются. Обычнострадают верхние конечности – именно на руки человек опирается, когда падает.Реже страдают ноги, ребра, лопатки или ключицы.При переломе конечность сильно болит иопухает. При пальпации (ощупывании) может слышаться хруст. При переломах сосмещением обязательно проводится репозиция. Если кости после перелома срастутсянеправильно, у пострадавшего не только нарушится функция конечности, но иразовьется хронический болевой синдром.Черепные и внутричерепные поврежденияУдар головой при падении – увы,нередкое явление в велоспорте. Такой "сценарий" несет в себе серьезную угрозуздоровью: сотрясение, ушиб мозга, повреждение костей черепа. Основной критерий,по которому определяют факт повреждения головного мозга, – это потеря сознания.В таком случае пострадавшему требуется срочная медицинская помощь. Иногда лучшеобратиться к прохожим: они помогут вызвать скорую помощь или добраться доближайшей больницы. После сильного удара необходимо оставаться на месте доприезда врачей, чтобы исключить возможную угрозу отека мозга или смещенияповрежденных костей черепа.Травмы промежностиНекоторые велотравмы происходятвследствие болезненного удара между ног. Женщинам это грозит повреждениямимягких тканей, мужчинам – травмами половых органов вплоть до ухудшениярепродуктивной функции. При травмах такого рода стоит показатьсяврачу-андрологу и пройти соответствующие обследования.Лицевые травмыНередкоспортсмены травмируют лицо, ударяясь при падении о землю, столб или ограждения.Результат – выбитые зубы, сломанные носы, скулы, травмирование мягких тканей, аиногда и глазниц. План действий очевиден: при переломе костей нужно срочнообращаться к травматологу, при выпадении зубов – к стоматологу.