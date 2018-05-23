Болгария, отказавшаяся в свое время от крупных проектов с Россией, снова готова наладить отношения с нашей страной. Вслед за президентом Руменом Радевым к Владимиру Путину едет премьер-министр Бойко Борисов.

Болгария, отказавшаяся в свое время от крупных проектов сРоссией, снова готова наладить отношения с нашей страной. Вслед за президентомРуменом Радевым к Владимиру Путину едет премьер-министр Бойко Борисов.Оказывается, Болгария заинтересована быть сопричастнойкрупным международным энергопроектам. А ведь совсем недавно из Софии звучалакритика в адрес Москвы и намеки на то, что неплохо было бы переписать историю вчасти освобождения Болгарии от турецкого ига.Теперь болгарские политики зачастили в Москву. Наканунепрезидент Владимир Путин принимал своего коллегу Румена Радева и говорил с нимо возможностях углубления экономического сотрудничества. Радев пообещал, что Болгариябудет содействовать диалогу Евросоюза и России и скромно напомнил, что егострана очень нуждается в поставах газа. Дошло до того, что отказавшиеся нескольколет от проекта "Южный поток" болгары теперь хотят проложить по днуЧерного моря "Болгарский поток".На днях в Москву приедет премьер-министрБолгарии Бойко Борисов. Очевидно, что он тоже будет говорить о газе и обещатьРоссии поддержку в переговорах с ЕС, но можно ли верить болгарскимполитикам, спрашивает издание Pravda.ru и напоминает, что именнопри Борисове отношения Москвы и Софии крайне испортились.Он поучаствовал в закрытии АЭС "Белене" и "Южногопотока", а также способствовал тому, что машина болгарской государственнойпропаганды последние десять лет работала на минимизацию роли России восвобождении Болгарии от турецкого ига и во Второй мировой войне.Издание предполагает, что имеющий больше рычагов влияния иуправления в парламентской республике премьер Борисов – засланный казачок.Подсказку о налаживании отношений с Россией он мог получить из Брюсселя,преследующего свои интересы. На Европу сильно давят США, настаивающие на том, чтоона должна отказаться от второго "Северного потока", но АнгелаМеркель непреклонна – российский газ ей дороже заокеанских санкций.В любом случае, Россия всегда заявляла об открытой для всех позиции: Москваготова к сотрудничеству, но не приемлет язык силы и шантажа. Так что, еслиБолгария желает возобновить похороненные ей же смой энергетические проекты,Россия препятствовать этому не будет.