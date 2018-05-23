Болгария, отказавшаяся в свое время от крупных проектов с
Россией, снова готова наладить отношения с нашей страной. Вслед за президентом
Руменом Радевым к Владимиру Путину едет премьер-министр Бойко Борисов.
Болгария, отказавшаяся в свое время от крупных проектов с
Россией, снова готова наладить отношения с нашей страной. Вслед за президентом
Руменом Радевым к Владимиру Путину едет премьер-министр Бойко Борисов.
Оказывается, Болгария заинтересована быть сопричастной
крупным международным энергопроектам. А ведь совсем недавно из Софии звучала
критика в адрес Москвы и намеки на то, что неплохо было бы переписать историю в
части освобождения Болгарии от турецкого ига.
Теперь болгарские политики зачастили в Москву. Накануне
президент Владимир Путин принимал своего коллегу Румена Радева и говорил с ним
о возможностях углубления экономического сотрудничества. Радев пообещал, что Болгария
будет содействовать диалогу Евросоюза и России и скромно напомнил, что его
страна очень нуждается в поставах газа. Дошло до того, что отказавшиеся несколько
лет от проекта "Южный поток" болгары теперь хотят проложить по дну
Черного моря "Болгарский поток".
На днях в Москву приедет премьер-министр
Болгарии Бойко Борисов. Очевидно, что он тоже будет говорить о газе и обещать
России поддержку в переговорах с ЕС, но можно ли верить болгарским
политикам, спрашивает издание Pravda.ru и напоминает, что именно
при Борисове отношения Москвы и Софии крайне испортились.
Он поучаствовал в закрытии АЭС "Белене" и "Южного
потока", а также способствовал тому, что машина болгарской государственной
пропаганды последние десять лет работала на минимизацию роли России в
освобождении Болгарии от турецкого ига и во Второй мировой войне.
Издание предполагает, что имеющий больше рычагов влияния и
управления в парламентской республике премьер Борисов – засланный казачок.
Подсказку о налаживании отношений с Россией он мог получить из Брюсселя,
преследующего свои интересы. На Европу сильно давят США, настаивающие на том, что
она должна отказаться от второго "Северного потока", но Ангела
Меркель непреклонна – российский газ ей дороже заокеанских санкций.
В любом случае, Россия всегда заявляла об открытой для всех позиции: Москва
готова к сотрудничеству, но не приемлет язык силы и шантажа. Так что, если
Болгария желает возобновить похороненные ей же смой энергетические проекты,
Россия препятствовать этому не будет.