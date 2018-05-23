Идеальная диета – вовсе не недостижимая мечта. Оказывается,
можно обеспечить здоровым питанием тело и мозг, не тратя при этом слишком много
денег.
Идеальная диета – вовсе не недостижимая мечта. Оказывается,
можно обеспечить здоровым питанием тело и мозг, не тратя при этом слишком много
денег.
Ученые из Университета Дикина в Австралии утверждают, что
вычислили идеальную схему здорового питания. Исследователи считают, что это
достижимо даже в мире, где фастфуд стоит дешевле более простой и более здоровой
еды.
С помощью диеты, рассчитанной австралийцами, можно привести в порядок не только тело, но и мозг. Полем
для своих исследований команда из Австралии выбрала Соединенные Штаты – признанного
лидера в неумеренном потреблении вредной "быстрой еды".
Толчком для изысканий послужили предыдущие исследования
диетологов и психологов. По их итогам одним из лучших средств для приведения организма
в норму признали средиземноморскую диету – она богата натуральными продуктами,
признали. Ученые выяснили, что строгое следование такой схеме питания стабилизирует
работу всех органов, предотвращает риск развития тяжелых депрессий, а также
снижает риск развития панических атак и в целом оказывает успокаивающее действие.
Теперь же, исследовав несколько фокус-групп в Штатах,
австралийская команда установила: действительно, употребление в пищу свежей
рыбы, овощей, оливкового масла, орехов, бобов и цельных зерен оказывает
благоприятное воздействие не только на тело, но и на мозг пациента. Кроме того,
такая диета позволяет сэкономить от 25 до 100 долларов в неделю, которые обычно
расходуются на не совсем полезные продукты, пишет Life.ru.