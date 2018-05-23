Идеальная диета – вовсе не недостижимая мечта. Оказывается, можно обеспечить здоровым питанием тело и мозг, не тратя при этом слишком много денег.

Идеальная диета – вовсе не недостижимая мечта. Оказывается,можно обеспечить здоровым питанием тело и мозг, не тратя при этом слишком многоденег.Ученые из Университета Дикина в Австралии утверждают, чтовычислили идеальную схему здорового питания. Исследователи считают, что этодостижимо даже в мире, где фастфуд стоит дешевле более простой и более здоровойеды.С помощью диеты, рассчитанной австралийцами, можно привести в порядок не только тело, но и мозг. Полемдля своих исследований команда из Австралии выбрала Соединенные Штаты – признанноголидера в неумеренном потреблении вредной "быстрой еды".Толчком для изысканий послужили предыдущие исследованиядиетологов и психологов. По их итогам одним из лучших средств для приведения организмав норму признали средиземноморскую диету – она богата натуральными продуктами,признали. Ученые выяснили, что строгое следование такой схеме питания стабилизируетработу всех органов, предотвращает риск развития тяжелых депрессий, а такжеснижает риск развития панических атак и в целом оказывает успокаивающее действие.Теперь же, исследовав несколько фокус-групп в Штатах,австралийская команда установила: действительно, употребление в пищу свежейрыбы, овощей, оливкового масла, орехов, бобов и цельных зерен оказываетблагоприятное воздействие не только на тело, но и на мозг пациента. Кроме того,такая диета позволяет сэкономить от 25 до 100 долларов в неделю, которые обычнорасходуются на не совсем полезные продукты, пишет Life.ru.