Стало известно имя нового главного тренера лондонского Арсенала. Им стал испанский специалист Унаи Эмери, работавший в прошлом году с французским Пари Сен-Жермен.

Стало известно имя нового главного тренера лондонского "Арсенала". Им стал испанский специалист Унаи Эмери, работавший в прошлом году с французским "Пари Сен-Жермен".Унаи Эмери сообщил о подписании контракта с "Арсеналом" на собственном сайте. Бывший тренер "Валенсии", "Спартака", "Севильи" и "ПСЖ" разместил свою фотографию на фоне эмблемы лондонского клуба. Подробности соглашения пока неизвестны.Арсен Венгер, тренировавший "Арсенал" на протяжении 22 лет, покинул клуб по окончанию сезона. В качестве его потенциальных преемников назывались бывшие игроки клуба Патрик Вьейра и Микель Артета. Но затем "Арсенал" обратился к Унаи Эмери.