Кубанские изверги аккуратно сложили одежду жертвы перед тем, как убить многодетную мать. Детали страшного преступления рассказала свидетельница.

Кубанские изверги аккуратно сложили одежду жертвы перед тем,как убить многодетную мать. Детали страшного преступления рассказаласвидетельница.Крики женщины, которую насиловала банда подростков,разбудили соседей. Как рассказала журналистам жительница кубанского поселкаПсебай, шум поднял с постели ее мать. Женщина вышла на крыльцо, затем вернуласьи разбудила мужа.Мужчина, в свою очередь, попытался выяснить, в чем причинашума среди ночи – однако ему крикнули, что "упала жена". Тот неповерил и, вернувшись в дом, вызвал полицию.Взору прибывшего на место преступления стража порядкапредстала ужасная картина. Прямо на дороге он увидел аккуратно сложенную одеждуи обувь и лежащий рядом смартфон. Затем полицейский разглядел лужу крови.Вызванный наряд обнаружил неподалеку труп женщины. Стражи порядка бросились впогоню, им удалось догнать одного из подозреваемых.Позже стало известно, что арестованы двое молодых людей, 16и 20 лет. Как установило следствие, они вместе с жертвой выпивали в местномкафе. Парни предложили проводить женщину домой, по дороге ударили по голове,изнасиловали и задушили, передает Рен ТВ.Зверское убийство матери пятерых детей потрясло местныхжителей. 21 мая в поселке Псебай начались массовые волнения. Жители потребовалиот властей расследовать преступление. Односельчане убитой убеждены, чтовиновные могут избежать наказания, так их семьи "имеют вес" наКубани.Глава поселка Псебай Краснодарского края Павел Жарков после митинга сложил с себя должностные полномочия. Решение об оставке Жаркова было принято на сессии местного Совета депутатов. Теперь его обязанности возложены на Алексея Букина, ранее являвшегося заместителем главы поселения.