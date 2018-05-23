Кубанские изверги аккуратно сложили одежду жертвы перед тем,
как убить многодетную мать. Детали страшного преступления рассказала
свидетельница.
Кубанские изверги аккуратно сложили одежду жертвы перед тем,
как убить многодетную мать. Детали страшного преступления рассказала
свидетельница.
Крики женщины, которую насиловала банда подростков,
разбудили соседей. Как рассказала журналистам жительница кубанского поселка
Псебай, шум поднял с постели ее мать. Женщина вышла на крыльцо, затем вернулась
и разбудила мужа.
Мужчина, в свою очередь, попытался выяснить, в чем причина
шума среди ночи – однако ему крикнули, что "упала жена". Тот не
поверил и, вернувшись в дом, вызвал полицию.
Взору прибывшего на место преступления стража порядка
предстала ужасная картина. Прямо на дороге он увидел аккуратно сложенную одежду
и обувь и лежащий рядом смартфон. Затем полицейский разглядел лужу крови.
Вызванный наряд обнаружил неподалеку труп женщины. Стражи порядка бросились в
погоню, им удалось догнать одного из подозреваемых.
Позже стало известно, что арестованы двое молодых людей, 16
и 20 лет. Как установило следствие, они вместе с жертвой выпивали в местном
кафе. Парни предложили проводить женщину домой, по дороге ударили по голове,
изнасиловали и задушили, передает Рен ТВ.
Зверское убийство матери пятерых детей потрясло местных
жителей. 21 мая в поселке Псебай начались массовые волнения. Жители потребовали
от властей расследовать преступление. Односельчане убитой убеждены, что
виновные могут избежать наказания, так их семьи "имеют вес" на
Кубани.
Глава поселка Псебай Краснодарского края Павел Жарков после митинга сложил с себя должностные полномочия. Решение об оставке Жаркова было принято на сессии местного Совета депутатов. Теперь его обязанности возложены на Алексея Букина, ранее являвшегося заместителем главы поселения.