Мероприятие состоится в четверг, 24 мая

Мероприятие состоится в четверг, 24 маяВ фабричном районе Костромы пройдет экологическая акция - плоггинг. Это спортивная пробежка, в ходе которой участники собирают пластиковые бутылки и другие отходы.Мероприятие состоится в четверг, 24 мая. Пробежка начнется в 13 часов. Она состоится у здания Костромского энергетического техникума на проспекте Текстильщиков.Организаторами выступают костромские активисты Общероссийского народного фронта и студенты техникума