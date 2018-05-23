В нижней палате парламента прошло заседание Совета по законотворчеству при спикере Госдумы Вячеславе Володине. В ходе дискуссии ее участники обсудили предложения по введению ответственности за исполнение на территории нашей страны антироссийских санкций. Как заверил председатель Думы, никто не намерен принимать нормы, которые способны нанести вред экономике России.

В нижней палате парламента прошло заседание Совета по законотворчеству при спикере Госдумы Вячеславе Володине. В ходе дискуссии ее участники обсудили предложения по введению ответственности за исполнение на территории нашей страны антироссийских санкций. Как заверил председатель Думы, никто не намерен принимать нормы, которые способны нанести вред экономике России.Начиная работу Совета, спикер нижней палаты напомнил, что широкоеобсуждение законопроекта об ответственности за исполнение антироссийскихсанкционных требований на территории нашей страны связано с соответствующей просьбойпредставителей деловых объединений."Мы от варианта, который вызывалкритические понимания, мягко сказать, у многих представителей деловогосообщества, вышли на законопроект, который одобрили те, кто представлял деловыеорганизации, институты гражданского общества, экспертные круги, поэтому намнеобходимо следовать достигнутым стандартам", – сообщил Вячеслав Володин.В ходе обсуждения текста документа он отметил, что передзаконодателями стоит задача защитить Россию от санкций, но, при этом, нельзяпоставить под удар бизнес и экономику страны. "Никто не будет приниматьрешение, чтобы нанести вред своей экономике", – заверил председатель нижнейпалаты парламента.Спикер Думы предложил всем заинтересованным сторонам до конца неделипредставить предложения, которыепомогут "подготовиться к разговору с правительством". Встреча с представителями кабмина должна состояться на следующей неделе, после этого законодатели хотят выйти на итоговое обсуждение с деловым иэкспертным сообществом."Есть предложение обсудить итоговый вариант,который мы будем выносить для обсуждения во втором чтении", – сообщил Володин.При этом, он напомнил представителям экспертного и бизнес-сообщество том, что похожая модель широкого обсуждения законопроекта уже применялась припринятии документа о контрсанкциях. Тогда от варианта, которыйвызывал ряд вопросов, удалось выйти на итоговый документ, который поддержали представители деловыхкругов, институты гражданского общества, эксперты.В случае с законом об ответственности за исполнение санкций Володин призвал идти аналогичным путем. "Нам необходимо следовать уже достигнутым стандартам, – заявил думский спикер.Обращаясь к участникам заседания Совета, председатель нижнейпалаты также предложил обратить внимание на аналогичныйзападный опыт. Так, по его словам, в Соединенных Штатах законом предусмотрен до20 лет заключения за исполнение иностранных санкций. Вячеслав Володин призвал изучитьзарубежную законодательную практику.Напомним, Госдума на заседании 17 мая перенесла рассмотрениево втором чтении законопроекта об уголовной ответственности за исполнение натерритории нашей страны антироссийских санкций. В Российском союзепромышленников и предпринимателей, в частности, призвали пересмотреть инициативы, предлагавшиеся в первоначальномварианте проекта закона.