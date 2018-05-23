За незаконное хранение синтетического наркотика в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств полицейские на территории города Гусь-Хрустальный задержали 35-летнего ранее судимого безработного мужчину. При себе у местного жителя находилось два полимерных свертка с порошкообразным содержимым внутри.Результаты экспертизы изъятого вещества показали, что в свертках находился синтетический наркотик, массой 2,81 грамма.В ходе дальнейшей работы оперативники по месту жительства фигуранта обнаружили и изъяли еще 1,28 грамма аналогичного запрещенного вещества.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 35-летнего гусевчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Мужчина заключен под стражу.