Ребенок получил травму ноги

Ребенок получил травму ногиВ торговом центре «Алмаз» в Гусь-Хрустальном пятилетний мальчик упал на скалодроме. В результате мальчик получил серьезную травму ноги.В Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении собственника игрового оборудования - за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.Инцидент произошел в июне прошлого года. На лечение ребенка ушло три недели. Ситуации можно было бы избежать, если бы предприниматель позаботился о специальном ударопоглощающем покрытии. Бизнесмен не признал свою вину.Сейчас уголовное дело направлено в суд.