17-летняя девушка в результате ДТП получила ушибы и травмы головы

17-летняя девушка в результате ДТП получила ушибы и травмы головыВодитель автобуса «Фиат» сбил 17-летнюю девушку на улице Сарментовой в Иванове, сообщает управление МВД России по Ивановской области.22 мая водитель маршрутки №129 сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы и травмы головы. Девушку доставили в хирургическое отделение областной больницы.Сообщается, что маршруткой управлял 50-летний мужчина, водитель был трезв. Сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, а также за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена.