Полицейские задержали директора строительной компании

Полицейские задержали директора строительной компанииУголовное дело возбуждено по факту хищения денег участников долевого строительства жилья в Иванове, сообщает управление МВД России по Ивановской области.По данным полиции, ущерб от действий злоумышленников составил около 60 млн рублей. Оперативники выявили факты хищения денег у 42-х дольщиков.В сообщении говорится, что полицейские пресекли преступную деятельность 52-летнего директора ивановской строительной компании. Ее название не сообщается. В офисе организации проведены обыски. Оперативники изъяли документы, отражающие перераспределение денежных средств. Эти документы могут иметь значение для следствия.Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигуранта уголовного дела отпустили под подписку о невыезде.