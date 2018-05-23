Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост принадлежит Украине, как и сам полуостров. Кроме того, он положительно оценил факт его строительства.

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост принадлежит Украине, как и сам полуостров. Кроме того, он положительно оценил факт его строительства.Несуразные заявления политиков Незалежной насчет Крымского моста не утихают до сих пор. Так, в эфиретелеканала "112 Украина" Нестор Шуфрич объявил полуостров Крым и транспортный переход через Керченский пролив собственностью Украины.По его словам, все инфраструктурные объекты, когда-либо построенные на крымской территории, "находятся в распоряжении Киева, поскольку Крым исключительно украинский". "Если Крым наш, то и Керченский мост тоже", – добавил политик.Шуфрич также поблагодарил бога за строительство путепровода. "Слава богу, что он есть", – отметил чиновник.Информация дополняется.