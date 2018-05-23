Теперь её обвиняют в краже

Теперь её обвиняют в краже25-летняя костромичка сняла аккумулятор с чужой машины, чтобы установить его в своем автомобиле такой же марки.Инцидент произошел в поселке Паточного завода. Мужчина утром сел в свою машину и не смог её завести. Он попытался разобраться в причинах и обнаружил, что кто-то украл аккумулятор. Задержать подозреваемую помог сосед: он видел, как девушка ходила вокруг машины.Костромичка призналась, что хотела поставить аккумулятор в свой автомобиль. В отношении нее возбудили уголовное дело.