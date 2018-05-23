Злоумышленник был задержан полицейскими по «горячим следам» при попытке сдать похищенное в ломбард.

Утром 21 мая текущего года с заявлением по факту кражи велосипеда в МО МВД России «Ковровский» обратился житель города Коврова. Мужчина, проживающий в многоэтажном доме на улице Лопатина пояснил, что оставил свой двухколесный транспорт на ночь в подъезде, а утром не обнаружил его на месте. Ущерб заявитель оценил в 18 тысяч рублей.Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что к краже причастен 26-летний местный житель. Мужчина был задержан полицейскими по «горячим следам» при попытке сдать велосипед в ломбард.Задержанный дал признательные показания. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.Похищенный велосипед изъят и возвращен владельцу.