Девушка упала с моста

Девушка упала с мостаКовровские спасатели вытащили из реки Клязьма 16-летнюю школьницу, которая чуть не утонула. Девушка упала с моста. Сейчас обстоятельства происшествия уточняются.Инцидент произошел в понедельник, 21 мая. Девушку заметили в воде Евгений Юхневич и Антон Балакин. Они немедленно выдвинулись к школьнице на моторной лодке.Её удалось спасти. В результате девочку передали врачам скорой помощи.