Им оказался 26-летний местный житель. По данным регионального Управления МВД, молодой человек похитил велосипед, который хозяин оставил на ночь в подъезде дома.

В Коврове задержан «велосипедный» вор. Им оказался 26-летний местный житель. По данным регионального Управления МВД, молодой человек похитил велосипед, который хозяин оставил на ночь в подъезде дома. Ущерб составил 18 тысяч рублей. Задержать вора удалось по «горячим следам» при попытке сдать транспорт в ломбард. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Похищенный велосипед изъят и возвращен владельцу.