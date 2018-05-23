Интерактивный урок, посвященный проблемам кибербезопасности, провели в одной из школ Москвы официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники УОС МВД России и Управления "К".

Урок, посвященный проблемам кибербезопасности, провели сотрудники МВД России в одной из столичных школ. К ребятам пришли в гости официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники УОС МВД России и Управления "К". Так был дан старт всероссийской профилактической акции для детей «Безопасный интернет».«Представители МВД России в доступной форме рассказали школьникам об угрозах, поджидающих их на просторах Всемирной паутины, в частности, о новых видах кибермошенничеств. Учащиеся узнали, каким требованиям должны соответствовать их пароли к личным аккаунтам в социальных сетях, на что следует обращать внимание при переписке с незнакомыми людьми, кто такие тролли и как правильно на них реагировать. Для некоторых стало сюрпризом, что за интернет-хулиганство может наступить реальная ответственность. В ближайшие недели аналогичные уроки будут проведены представителями территориальных органов МВД России в различных регионах страны», - сообщила Ирина Волк.Сотрудники полиции объяснили ребятам, что обезопасить себя от большинства киберугроз не так уж и трудно. Достаточно серьезно отнестись к проблеме безопасности в виртуальной среде и следовать несложным правилам для защиты своих персональных данных, а своих компьютеров и гаджетов - от вредоносных программ. Особый акцент был сделан на необходимости соблюдения морально-этических норм в онлайн-общении и методах противодействия троллингу.Завершением урока стал тест на киберграмотность, который практически все школьники прошли на «отлично», после чего получили соответствующие сертификаты.Материалы для интерактивного урока, рассчитанного для школьников 11-14 лет, подготовили специалисты Управления «К» и УОС МВД России.