Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории России. Предполагается, что такой шаг станет ответом на санкции США.

Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории России. Предполагается, что такой шаг станет ответом на санкции США.Министерство хочет узнать точку зрения профильных профессиональных общественных объединений по данному вопросу. Отмечается, что ввести ограничение предлагается на бронирование только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны.При этом россияне смогут и дальше арендовать жилье в зарубежных отелях, пишет . В свою очередь, клиентам из других стран также будет разрешено бронировать гостиницы в России.Опубликованный документ гласит, что Ростуризм обязан дать точный ответ до 4 июня 2018 года, передает сайт газеты "". Пресс-служба Минкультуры и представители Booking.com в данный момент воздерживаются от комментариев.Эксперты объяснили, что сервис Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью, но не платит взносы. По их словам, сервис может не реагировать на контролирующие органы Роспотребнадзора в случае жалоб со стороны потребителей.