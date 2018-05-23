Актер Алексей Петренко решил, что тоже хочет поучаствовать
в семейных дрязгах детей народного артиста Спартака Мишулина. Алексей пришел на
передачу Пусть говорят, чтобы сделать сенсационное заявление.
Актер Алексей Петренко решил, что тоже хочет поучаствовать
в семейных дрязгах детей народного артиста Спартака Мишулина. Алексей пришел на
передачу "Пусть говорят", чтобы сделать сенсационное заявление.
Ведущий шоу Дмитрий Борисов напомнил зрителям, что у Тимура и Карины есть экземпляры театральной постановки,
которую когда-то написал Спартак Васильевич. Народный артист готовил
произведение к показу и нанял для написания музыки подающего надежды актера и музыканта
Алексея Петренко.
Петренко заявил собравшимся в студии, что много лет назад он
писал музыку к пьесе Мишулина и знает кому было посвящено это произведение. "Пьеса
посвящена Тимуру Еремееву", – ошарашил гостей артист.
Присутствующим потребовалось время чтобы поверить этому
громкому заявлению. Эксперты предположили, что произведение, возможно, было адресовано другому внебрачному сыну – Владимиру.
После Алексей заявил, что недавно с ним связывался муж
Карины Мишулиной Иван. В телефонном разговоре зять Спартака Васильевича
предлагал деньги за предоставление ложной информации. "Алексей, одно то, что вы
придете и сообщите, что Спартак Васильевич посвятил песню Карине, а не этому
самозванцу, для нас будет великолепно. Ну и, естественно, какой-то гонорар за
это полагался", – привел слова Ивана Алексей.
Петренко добавил, что не был в вхож в близкий круг народного
артиста, поэтому не знает, как жили в то время Мишулины. Однако, наблюдая за
поведением звезды советского кино, он сделал вывод, о том, что в доме Спартака
Васильевича было не все гладко.
"Я понимал, что в семье что-то не так. Он очень сильно
бодрился и очень сильно скрывал, в общем, состояние, на мой взгляд, было
удрученное. Мне кажется, что семья была недовольна тем, что он не до конца
использует свой потенциал, чтобы принести побольше денег в дом", – вспомнил
Петренко.
Далее речь зашла о совместной фотографии Тимура Еремеева с
отцом. Его адвокат заявила, что Карина Мишулина через суд пытается опровергнуть
подлинность снимка, на котором 13-летней Тимур положил руку на плечо
Спартака Васильевича.
Редакторы "Пусть говорят" пригласили эксперта, для того, чтобы выявить
фотошоп на снимке. Специалист не нашла признаков редактирования на изображении. А
Тимур Еремеев в подтверждение своей правоты принес негативы,
с которых печатались кадры. Мужчина признался, что уже измучен постоянными встречами со сводной сестрой в суде.