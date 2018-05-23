Актер Алексей Петренко решил, что тоже хочет поучаствовать в семейных дрязгах детей народного артиста Спартака Мишулина. Алексей пришел на передачу Пусть говорят, чтобы сделать сенсационное заявление.

Актер Алексей Петренко решил, что тоже хочет поучаствоватьв семейных дрязгах детей народного артиста Спартака Мишулина. Алексей пришел напередачу "Пусть говорят", чтобы сделать сенсационное заявление.Ведущий шоу Дмитрий Борисов напомнил зрителям, что у Тимура и Карины есть экземпляры театральной постановки,которую когда-то написал Спартак Васильевич. Народный артист готовилпроизведение к показу и нанял для написания музыки подающего надежды актера и музыкантаАлексея Петренко.Петренко заявил собравшимся в студии, что много лет назад онписал музыку к пьесе Мишулина и знает кому было посвящено это произведение. "Пьесапосвящена Тимуру Еремееву", – ошарашил гостей артист.Присутствующим потребовалось время чтобы поверить этомугромкому заявлению. Эксперты предположили, что произведение, возможно, было адресовано другому внебрачному сыну – Владимиру.После Алексей заявил, что недавно с ним связывался мужКарины Мишулиной Иван. В телефонном разговоре зять Спартака Васильевичапредлагал деньги за предоставление ложной информации. "Алексей, одно то, что выпридете и сообщите, что Спартак Васильевич посвятил песню Карине, а не этомусамозванцу, для нас будет великолепно. Ну и, естественно, какой-то гонорар заэто полагался", – привел слова Ивана Алексей.Петренко добавил, что не был в вхож в близкий круг народногоартиста, поэтому не знает, как жили в то время Мишулины. Однако, наблюдая заповедением звезды советского кино, он сделал вывод, о том, что в доме СпартакаВасильевича было не все гладко."Я понимал, что в семье что-то не так. Он очень сильнободрился и очень сильно скрывал, в общем, состояние, на мой взгляд, былоудрученное. Мне кажется, что семья была недовольна тем, что он не до концаиспользует свой потенциал, чтобы принести побольше денег в дом", – вспомнилПетренко.Далее речь зашла о совместной фотографии Тимура Еремеева сотцом. Его адвокат заявила, что Карина Мишулина через суд пытается опровергнутьподлинность снимка, на котором 13-летней Тимур положил руку на плечоСпартака Васильевича.Редакторы "Пусть говорят" пригласили эксперта, для того, чтобы выявитьфотошоп на снимке. Специалист не нашла признаков редактирования на изображении. АТимур Еремеев в подтверждение своей правоты принес негативы,с которых печатались кадры. Мужчина признался, что уже измучен постоянными встречами со сводной сестрой в суде.