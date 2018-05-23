Строевой смотр проведен в целях поддержания образцового внешнего вида и определения строевой выучки личного состава Управления ГИБДД по городу Москве.

23 мая 2018 года в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве состоялся строевой смотр.Строевой смотр проведен в целях поддержания образцового внешнего вида и определения строевой выучки личного состава Управления ГИБДД по городу Москве.Руководители Управления проверили форменное обмундирование и снаряжение личного состава, а также наличие жетонов, нагрудных знаков, служебных удостоверений.Особое внимание было обращено на внешний вид и соблюдение требований приказа, регламентирующего ношение форменного обмундирования.