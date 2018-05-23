Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 апреля прошлого года

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 апреля прошлого годаЖители Вязников - двое мужчин и женщина - насмерть избили хозяина квартиры, у которого находились в гостях.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, межрайонный суд вынес им приговор. Женщина проведет в колонии общего режима шесть лет, одному мужчине дали семь лет строгого режима, третьему участнику драки, который еще и своровал деньги, - 9 лет и один месяц.Напомним, что инцидент произошел в ночь с 12 на 13 апреля прошлого года. Во время застолья между приятелями вспыхнул конфликт, в результате которого гости ополчились против хозяина. Мужчина от множественных ударов ногами и подручными предметами скончался на месте происшествия.