Известная по программе Орел и решка телеведущая Леся Никитюк привела в восторг своих фанатов. Опубликованный в Instagram пикантный снимок набрал 100 тысяч отметок нравится менее чем за сутки.

Известная по программе "Орел и решка" телеведущаяЛеся Никитюк привела в восторг своих фанатов. Опубликованный в Instagram пикантныйснимок набрал 100 тысяч отметок "нравится" менее чем за сутки.Активность подписчиков теледивынеудивительна: Леся сфотографировалась топлес. Правда, половину груди онаприкрыла клубникой, которая горкой возвышается на стоящем перед девушкой блюде.Но это, кажется, еще больше возбудило ценителей красоты.Поклонники не только лайкали фотографию, но и оставляли восторженные комментарии. "Леся, ты красотка!","Аппетитная...", "Ай да клубничка", "Какиекрасивые… клубнички!" – отмечали подписчики.Как всегда, нашлись и недовольные, которым не понравилась недосказанность снимка. Они потребовали срочно опубликовать фотографию,сделанную после того, как клубника была съедена. Не дождались.Леся Никитюк вела популярную программу "Орел ирешка" вместе с Региной Тодоренко, а еще раньше – с Андреем Бедняковым. Побывалаона и ведущей шоу "Вокруг М", в котором в разных странах мира знакомиласьс местными мужчинами, а потом рассказывала зрителям об особенностях иххарактера.Накануне Леся удостоилась премии CosmopolitanAwards 2018. По версии читателей издания, ведущая украинского Новогоканала (в этой ипостаси сейчас выступает Никитюк) стала телеведущей года.Теледива призналась, что была счастлива получить эту награду. На радостях Леся даже спала в обнимку с призом.