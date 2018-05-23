Известная по программе Орел и решка телеведущая Леся Никитюк привела в восторг своих фанатов. Опубликованный в Instagram пикантный снимок набрал 100 тысяч отметок нравится менее чем за сутки.

Известная по программе "Орел и решка" телеведущаяЛеся Никитюк привела в восторг своих фанатов. Опубликованный в Instagram пикантныйснимок набрал 100 тысяч отметок "нравится" менее чем за сутки.Такая активность подписчиков теледивынеудивительна: Леся сфотографировалась топлесс. Правда, половину груди онаприкрыла клубникой, которая горкой возвышается на стоящем перед девушкой блюде.Но это, кажется, еще больше возбудило истинных ценителей красоты. поделилась с фанатами фотографией, котораяпривела их в восторг.Поклонники не только "лайкали" фотографию, но и оставилисотни восторженных комментариев. "Леся, ты красотка!","Аппетитная...", "Ай да клубничка", "Какиекрасивые…клубнички!", – писали подписчики.Как всегда, нашлись и недовольные, которым не понравиласьнекоторая недосказанность снимка. Они требовали срочно опубликовать фотографию,сделанную уже после того, как клубника была съедена. Не дождались.Леся Никитюк вела популярную программу "Орел ирешка" вместе с Региной Тодоренко, а еще раньше – с Андреем Бедняковым. Побывалаона и ведущей шоу "Вокруг М", в котором в разных странах мира знакомиласьс местными мужчинами – а потом рассказывала телезрителям об особенностях иххарактера.Как стало известно, накануне Леся удостоилась премии CosmopolitanAwards 2018. По версии читателей издания, ведущая украинского "Новогоканала" (в этой ипостаси сейчас выступает Никитюк) стала телеведущей года.Теледива призналась, что была счастлива получить эту награду.Леся даже на радостях спала в обнимку с призом.