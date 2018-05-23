Известная по программе Орел и решка телеведущая
Леся Никитюк привела в восторг своих фанатов. Опубликованный в Instagram пикантный
снимок набрал 100 тысяч отметок нравится менее чем за сутки.
Известная по программе "Орел и решка" телеведущая
Леся Никитюк привела в восторг своих фанатов. Опубликованный в Instagram пикантный
снимок набрал 100 тысяч отметок "нравится" менее чем за сутки.
Такая активность подписчиков теледивы
неудивительна: Леся сфотографировалась топлесс. Правда, половину груди она
прикрыла клубникой, которая горкой возвышается на стоящем перед девушкой блюде.
Но это, кажется, еще больше возбудило истинных ценителей красоты. поделилась с фанатами фотографией, которая
привела их в восторг.
Поклонники не только "лайкали" фотографию, но и оставили
сотни восторженных комментариев. "Леся, ты красотка!",
"Аппетитная...", "Ай да клубничка", "Какие
красивые…клубнички!", – писали подписчики.
Как всегда, нашлись и недовольные, которым не понравилась
некоторая недосказанность снимка. Они требовали срочно опубликовать фотографию,
сделанную уже после того, как клубника была съедена. Не дождались.
Леся Никитюк вела популярную программу "Орел и
решка" вместе с Региной Тодоренко, а еще раньше – с Андреем Бедняковым. Побывала
она и ведущей шоу "Вокруг М", в котором в разных странах мира знакомилась
с местными мужчинами – а потом рассказывала телезрителям об особенностях их
характера.
Как стало известно, накануне Леся удостоилась премии Cosmopolitan
Awards 2018. По версии читателей издания, ведущая украинского "Нового
канала" (в этой ипостаси сейчас выступает Никитюк) стала телеведущей года.
Теледива призналась, что была счастлива получить эту награду.
Леся даже на радостях спала в обнимку с призом.