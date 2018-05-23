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<a href="http://33live.ru/novosti/23-05-2018-vesennij-kalejdoskop-v-ekspocentre.html" target="_blank">Весенний калейдоскоп в Экспоцентре</a> - Эксклюзивные наряды, натуральные продукты, товары для здоровья и красоты. Во Владимире проходит ежегодная выставка товаров народного потребления Владимирская весна. В этом году на юбилейную 20 ярмарку приехали представители из почти 40 регионов страны. Многие в нашем городе свою продукцию представили впервые. Чем удивляют и что предлагают? Увидела Валентина Мартынова.