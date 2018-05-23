Бывшая подруга слила компромат на Викторию Боню. По словам женщины, звезда Дома-2 просто сбежала с места страшной автомобильной аварии, не пожелав ничем помочь пострадавшим.
Бывшая подруга "слила" компромат на Викторию Боню. По словам женщины, звезда "Дома-2" "просто сбежала" с места страшной автомобильной аварии, не пожелав ничем помочь пострадавшим.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram бывшая подруга Виктории Бони Дарья Улановская провела со своими подписчиками прямой эфир, в рамках которого выдала компромат на звезду скандально известного телепроекта "Дом-2". По словам Дарья, еще задолго до обретения славы благодаря реалити-шоу Виктория обожала гонять по ночной Москве на автомобиле, которую ей подарил ухажер. И однажды Боня вместе с Улановской стали свидетелями страшной автомобильной аварии.
"Полночь или час ночи, темнота, мы рулим. Весна или лето, тепло, нормально. Стоим на светофоре перед магазином. Перед нами то ли "пятерка", то ли "шестерка" – наши несчастные "Жигули". Светофор зеленым загорается, такси трогается: перед нами, оказывается, "бомбила" с девушкой. Они трогаются, а кто-то перпендикулярно этой улице хотел пролететь, на уже включающийся красный. В "Мицубиши", условно так назовем, два парня, пьяные – в мясо. И на огромной скорости они врезается в эти несчастные "Жигули", машину разворачивает, сильно, прям перед нами. Серьезная авария. Они: "Аааа!" – быстро по газам и улетели!" – начала свой рассказ Улановская.
Далее Виктория и Дарья подъехали, чтобы оценить масштабы происшедшего. "Женщина, которая была в "Жигулях", пассажирка, она вылетела через "лобовое". Я не знаю, с заднего или с переднего. Она вылетает через "лобовое" и бухается об асфальт, и у нее от головы начинается растекаться лужа крови. Клянусь вам!" – эмоционально высказалась бывшая приятельница Бони.
Улановская немедленно бросилась на помощь, а вот Боня поступила иначе. По словам Дарьи, хладнокровие Вики ее просто ошарашило. "Я вылетаю из машины, помогать, думаю, что делать, звонить в "скорую". А Боня мне такая: "Я помчала!" И – по газам на машине своей. Она даже не вышла. Просто из окна посмотрела и сказала: "Поехала!" Я говорю: "Боня, как поехала? Я без машины". А она: "Все-все!" – дала по газам и уехала", – завершила свой рассказ Дарья.
Журналисты связались с Улановской, чтобы выяснить подробности. Женщина подтвердила свой рассказ. "Да, она просто сбежала. И другими словами это не назовешь. Поэтому все ее слова о помощи животным и детям – брехня. Она не стала помогать человеку на дороге, хотя тогда была никем", – цитирует Дарью Улановскую .
Репортеры взяли комментарий и у представителя Виктории Бони. "В жизни разные ситуации бывают. Я об этой ситуации не в курсе и отношения к этому не имею. Даша сама изъявила желание помочь, я тут не вижу кого-то громкого события", – высказался пресс-секретарь звезды "Дома-2".