Бывшая подруга слила компромат на Викторию Боню. По словам женщины, звезда Дома-2 просто сбежала с места страшной автомобильной аварии, не пожелав ничем помочь пострадавшим.

Бывшая подруга "слила" компромат на Викторию Боню. По словам женщины, звезда "Дома-2" "просто сбежала" с места страшной автомобильной аварии, не пожелав ничем помочь пострадавшим.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram бывшая подруга Виктории Бони Дарья Улановская провела со своими подписчиками прямой эфир, в рамках которого выдала компромат на звезду скандально известного телепроекта "Дом-2". По словам Дарья, еще задолго до обретения славы благодаря реалити-шоу Виктория обожала гонять по ночной Москве на автомобиле, которую ей подарил ухажер. И однажды Боня вместе с Улановской стали свидетелями страшной автомобильной аварии."Полночь или час ночи, темнота, мы рулим. Весна или лето, тепло, нормально. Стоим на светофоре перед магазином. Перед нами то ли "пятерка", то ли "шестерка" – наши несчастные "Жигули". Светофор зеленым загорается, такси трогается: перед нами, оказывается, "бомбила" с девушкой. Они трогаются, а кто-то перпендикулярно этой улице хотел пролететь, на уже включающийся красный. В "Мицубиши", условно так назовем, два парня, пьяные – в мясо. И на огромной скорости они врезается в эти несчастные "Жигули", машину разворачивает, сильно, прям перед нами. Серьезная авария. Они: "Аааа!" – быстро по газам и улетели!" – начала свой рассказ Улановская.Далее Виктория и Дарья подъехали, чтобы оценить масштабы происшедшего. "Женщина, которая была в "Жигулях", пассажирка, она вылетела через "лобовое". Я не знаю, с заднего или с переднего. Она вылетает через "лобовое" и бухается об асфальт, и у нее от головы начинается растекаться лужа крови. Клянусь вам!" – эмоционально высказалась бывшая приятельница Бони.Улановская немедленно бросилась на помощь, а вот Боня поступила иначе. По словам Дарьи, хладнокровие Вики ее просто ошарашило. "Я вылетаю из машины, помогать, думаю, что делать, звонить в "скорую". А Боня мне такая: "Я помчала!" И – по газам на машине своей. Она даже не вышла. Просто из окна посмотрела и сказала: "Поехала!" Я говорю: "Боня, как поехала? Я без машины". А она: "Все-все!" – дала по газам и уехала", – завершила свой рассказ Дарья.Журналисты связались с Улановской, чтобы выяснить подробности. Женщина подтвердила свой рассказ. "Да, она просто сбежала. И другими словами это не назовешь. Поэтому все ее слова о помощи животным и детям – брехня. Она не стала помогать человеку на дороге, хотя тогда была никем", – цитирует Дарью Улановскую .Репортеры взяли комментарий и у представителя Виктории Бони. "В жизни разные ситуации бывают. Я об этой ситуации не в курсе и отношения к этому не имею. Даша сама изъявила желание помочь, я тут не вижу кого-то громкого события", – высказался пресс-секретарь звезды "Дома-2".