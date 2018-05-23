В общей сложности в чемпионате России по спорту слепых (пауэрлифтинг) приняли участие 60 спортсменов из 21 региона страны.

Воспитанник владимирской областной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (САШ по ПСВС) Евгений Попков выиграл чемпионат России по спорту слепых (пауэрлифтинг), проходивший в Тамбове с 17-21 мая.Евгений стал лучшим в весовой категории 75 кг. С общим результатом по троеборью 455 кг владимирец выполнил норматив Кандидата в мастера спорта (КМС) и попал в список сборной страны на 2019 год. Результат ближайшего соперника Евгения Попкова, спортсмена из Ханты-Мансийска, занявшего второе место в аналогичной весовой категории, - 442,5 кг.Другой воспитанник САШ по ПСВС Никита Андреев, выступавший на чемпионате в весовой категории 56 кг, завоевал серебряную медаль. Результат владимирца после трех видов упражнений - 280 кг.Хорошо показала себя на соревнованиях и женская команда, также тренирующаяся в САШ по ПСВС. Наталья Сучкова, Екатерина Ноздрина и Вита Волкова оказались на втором месте среди женщин в общекомандном зачете. Кроме того, девушки завоевали три серебряные медали в своих весовых категориях.Екатерина Ноздрина стала второй в весовой категории 52 кг, набрав 200 очков и выполнив норматив КМС. Наталья Сучкова завоевала серебряную медаль в весовой категории 56 кг с результатом 185 кг. Общий результат Виты Волковой, выступавшей в весовой категории 75 кг, составил 195 кг.Все призёры тренируются в Юлии Захаровой.В общей сложности в чемпионате России по спорту слепых (пауэрлифтинг) приняли участие 60 спортсменов из 21 региона страны.