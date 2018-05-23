В июне-июле будет обеспечено бесперебойное горячее водоснабжение 106 спортивных объектов, а также 1219 гостиниц и других мест официального расселения спортсменов и болельщиков.

Известно, что летом во всех московских домах на срок от 7 до 10 дней отключают горячую воду. Но в этом году российская столица в списке 11 городов, которые примут матчи футбольного чемпионата мира.Именно по этой причине московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) составила график летних ремонтных работ таким образом, чтобы в период матчей ЧМ-2018 в июне-июле обеспечить горячее водоснабжение 106 спортивных объектов, а также 1219 гостиниц и других мест официального расселения спортсменов и болельщиков. Об этом сообщает РИА "Новости".Те жилые дома, которые находятся на одних сетях с данными объектами, во время ЧМ также не будут отключаться. В них работы пройдут по графику до или после игр.Что касается остальных потребителей, то профилактические работы на тепловых сетях будут продолжены. Именно это позволит качественно провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону.