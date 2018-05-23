Певица Лолита Милявская разоблачила своего коллегу Филиппа Киркорова. Кажется, звезда без комплексов подставила поп-короля.

Певица Лолита Милявская разоблачила своего коллегу ФилиппаКиркорова. Кажется, звезда "без комплексов" подставила поп-короля.Лолита посетила программу "Вечерний Ургант" Первого канала. Ведущийпоинтересовался имуществом певицы. Разговор зашел об экодеревне, которую, каксчитает Ургант, Милявская создает в Болгарии."Как тебе удается возводить экодеревню в Болгарии, когдастароста этой деревни Филипп Киркоров ездит по России со своей программой?" -поинтересовался Ургант. Лолита ответила, что работяга Киркоров оформил на неедоверенность на управление имуществом. "Он мне доверяет, я не краду просто. Я не умею", – заявила исполнительница.Также ушлая Милявская поведала присутствующим, что Бедросович не знает болгарского. Мол, когда ей понадобилась подпись Филиппа, она принесла тому бумаги. Исполнитель посмотрел на них и попросил Лолиту перевести документы с болгарского на русскийтак как не понимал, что там написано.Ведущий был очень удивлен тому, что Киркоров не знает языка своихродителей. После Лола заявила, что Филипп очень добрый и разрешает всемсвоим друзьям "совершенно бесплатно пожить в своей однокомнатной квартире вВарне". "Людям интересно поспать на кровати "семь на семь",– пошутил ведущий в ответ.Звезда "без комплексов" заметила, что болгарские апартаменты поп-короляочень маленькие, однако в Сети поговаривают, что в его распоряжении есть огромныйособняк. Вилла находится на территории самого популярного курорта страны –"Золотые пески". В 2015 году Филипп даже попал в скандал: власти хотелиотсудить у певца это поместье по причине неуплаты налогов на недвижимость. Возможно, администрациядобилась своего.Этот выпуск Киркоров разместил в своем Instagram. Он кратконаписал под публикацией "Миленько....😂🙈".Видимо, артист решил не оправдываться за то, что крича на каждом углу о болгарских корнях, он не знает родного языка.