Певица Лолита Милявская разоблачила своего коллегу Филиппа
Киркорова. Кажется, звезда без комплексов подставила поп-короля.
Певица Лолита Милявская разоблачила своего коллегу Филиппа
Киркорова. Кажется, звезда "без комплексов" подставила поп-короля.
Лолита посетила программу "Вечерний Ургант" Первого канала. Ведущий
поинтересовался имуществом певицы. Разговор зашел об экодеревне, которую, как
считает Ургант, Милявская создает в Болгарии.
"Как тебе удается возводить экодеревню в Болгарии, когда
староста этой деревни Филипп Киркоров ездит по России со своей программой?" -
поинтересовался Ургант. Лолита ответила, что работяга Киркоров оформил на нее
доверенность на управление имуществом. "Он мне доверяет, я не краду просто. Я не умею", – заявила исполнительница.
Также ушлая Милявская поведала присутствующим, что Бедросович не знает болгарского. Мол, когда ей понадобилась подпись Филиппа, она принесла тому бумаги. Исполнитель посмотрел на них и попросил Лолиту перевести документы с болгарского на русский
так как не понимал, что там написано.
Ведущий был очень удивлен тому, что Киркоров не знает языка своих
родителей. После Лола заявила, что Филипп очень добрый и разрешает всем
своим друзьям "совершенно бесплатно пожить в своей однокомнатной квартире в
Варне". "Людям интересно поспать на кровати "семь на семь",– пошутил ведущий в ответ.
Звезда "без комплексов" заметила, что болгарские апартаменты поп-короля
очень маленькие, однако в Сети поговаривают, что в его распоряжении есть огромный
особняк. Вилла находится на территории самого популярного курорта страны –
"Золотые пески". В 2015 году Филипп даже попал в скандал: власти хотели
отсудить у певца это поместье по причине неуплаты налогов на недвижимость. Возможно, администрация
добилась своего.
Этот выпуск Киркоров разместил в своем Instagram. Он кратко
написал под публикацией "Миленько....😂🙈".
Видимо, артист решил не оправдываться за то, что крича на каждом углу о болгарских корнях, он не знает родного языка.