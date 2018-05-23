Прокуратура направила в суд иски с требованием приостановить эксплуатацию помещений торгового центра

Прокуратура направила в суд иски с требованием приостановить эксплуатацию помещений торгового центраПрокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в ТРЦ «Шоколад» в Ленинском районе города Иваново, сообщает прокуратура Ивановской области.Проведена проверка деятельности организаций, расположенных в торговом центре. В результате были выявлены нарушения техобслуживания и планового ремонта систем противопожарной защиты: автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации и других.По данным надзорного ведомства, нормативам не соответствует высота эвакуационных выходов в здании. Кроме того, некоторые пожарные рукава в специальных шкафах не были присоединены к пожарным кранам. Также прокуратура выявила нарушения при ведении обеспечивающей противопожарную безопасность документации.В итоге прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление об устранении нарушений. Кроме того, в Ленинский районный суд направлены иски с требование приостановить эксплуатацию помещений торгового центра до устранения нарушений.