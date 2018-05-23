Появились подробности о госпитализации Николая Караченцова. Взбудораженные известием родственники артиста рассказали об истинном положении дел.

Появились подробности о госпитализации Николая Караченцова. Взбудораженные известием родственники артиста рассказали об истинном положении дел.Николай Караченцов проходил плановое обследование в одной из московских клиник. Об этом журналистам рассказала невестка легендарного актера Ирина. Сейчас же, по словам женщины, Караченцов отдыхает на даче. Информацию подтвердил и сын артиста Андрей Караченцов. Наследник актера успокоил журналистов и поклонников, сообщив, что с ним все в порядке и волноваться не о чем."Если бы что-то было плохое, мне бы мама сразу сообщила. Все нормально, никаких эксцессов", – цитирует Андрея Караченцова . Взбудораженные известием о госпитализации артиста родственники пояснили, что накануне, 22 мая, Николай приехал с супругой, актрисой Людмилой Поргиной, из 62-й больницы из Красногорска. Там медики проводили плановые медицинские мероприятия, и о госпитализации речи не шло.Напомним, у Николая Караченцова обнаружили онкологическое заболевание. "Когда узнала диагноз Коли "рак легких", почва ушла из-под ног, – рассказывала Поргина в недавнем интервью. – Но решила, что будем бороться, и все выложила мужу. Однажды ночью он проснулся и сказал: "Я со страхом смотрю в будущее". Я успокоила: "Ты же был в коме и видел рай! Тебя ждет жизнь вечная!" Мы тогда проговорили всю ночь. "Ладно, я согласен на химию. А вот умирать – нет", – твердо заверил муж утром. А еще сказал, что хочет увидеть правнуков".