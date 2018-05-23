Всемирное антидопинговое агентство осталось довольно расследованием ФИФА в отношении российских футболистов. Таким образом, у WADA нет претензий к российским футболистам, участвующим в чемпионате мира.

Всемирное антидопинговое агентство осталось довольно расследованием ФИФА в отношении российских футболистов. Таким образом, у WADA нет претензий к российским футболистам, участвующим в чемпионате мира.ФИФА по просьбе WADA провела расследования возможных нарушений антидопинговых правил российскими футболистами. Ни у кого из игроков сборной России, вошедших в расширенный состав для участия в чемпионате мира, проблем с допингом не обнаружено. Расследование в отношении игроков, не входящих в сборную, будет продолжено."WADA удовлетворено процессом, который провела ФИФА, и завершением всех дел, связанных с российскими игроками, вошедшими в расширенный состав на чемпионат мира. Агентство также рассмотрит результаты всех оставшихся незакрытых дел, касающихся футбола", приводит выдержки из сообщения пресс-службы агентства РИА Новости.