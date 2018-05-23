Производили печенье с плесенью. Приставы по решению суда приостановили деятельность компании «Диет пром». Производственная площадка находится в микрорайоне Энергетик. Продукцию там изготавливали, как установили специалисты Роспотребнадзора, в антисанитарных условиях. Что за это бывает - узнаете из следующего материала.

Производили печенье с плесенью. Приставы по решению суда приостановили деятельность компании «Диет пром». Производственная площадка находится в микрорайоне Энергетик. Продукцию там изготавливали, как установили специалисты Роспотребнадзора, в антисанитарных условиях. Что за это бывает - узнаете из следующего материала.