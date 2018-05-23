Актриса Карина Мишулина, похоже, не может отвлечься от мыслей о конфликте с Тимуром Еремеевым. Так, на дне рождения Ирины Аманти Там она высказалась по поводу съемок очередной передачи, касающейся ее отношений с братом.

Актриса Карина Мишулина, похоже, не может отвлечься от мыслей о конфликте с Тимуром Еремеевым. Так, на дне рождения Ирины Аманти Там она высказалась по поводу съемок очередной передачи, касающейся ее отношений с братом.Мишулина не прекращает обсуждать противостояние с Еремеевым даже в неформальной обстановке. Недавно Карина записала видеоо своем конфликте с родственником прямо во время праздничного действа."Пока кто-то вчера снимал очередную ложь на федеральном канале про нас, лил грязь и клеветал, мы радуемся жизни на дне рождения у Ириши Аманти! С лучшим в мире адвокатом и лучшим в мире мужем. А они пусть говорят", – подписала Карина опубликованное видео. Подписчики актрисы разделились во мнениях. Многие поддержали Мишулину, но нашлись и те, кто винил ее в пиаре на имени отца.Напомним, процесс разбирательств между законной дочерью артиста Спартака Мишулина, Кариной и неожиданно объявившимся сыном ее отца Тимуром Еремеевым продолжается до сих пор. Конфликт стал темой для ток-шоу на телеканалах, а позже и вовсе перешел в зал суда.Ранее жена Тимура Еремеева призвалаКарину Мишулину одуматься и перестать строить интриги против ее мужа. Она говорит, что понимает обиду Мишулиной за обсуждение ее отца на всю страну, но не принимает выпады артистки на родного брата.