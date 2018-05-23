Невспаханная земля может стать причиной пожара. Под угрозой леса и деревни. Специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками МЧС провели рейд по запущенным пашням Кольчугинского района. Всего было обследовано 20 участков, общей площадью около 2 тысяч гектаров.

Невспаханная земля может стать причиной пожара. Под угрозой леса и деревни. Специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками МЧС провели рейд по запущенным пашням Кольчугинского района. Всего было обследовано 20 участков, общей площадью около 2 тысяч гектаров. Основные наблюдения велись с воздуха, с помощью квадрокоптера. По словам спасателей, подобные совместные проверки с Россельхознадзором проводятся уже не первый год, и беспилотники позволяют быстро обнаружить, если не возгорание, то его потенциальный источник - заросли сухой травы. Охват территорий у дрона может достигать 7 километров.-Мы вот эту часть облетели, вот сюда. Здесь ещё ниже. Мы сейчас на этой стороне. Это вот туда, вот это место – это туда.Михаил Рыбаков, начальник спецчасти ФПС МЧС России по Владимирской области: "Согласно плану, проводится постоянный воздушный мониторинг лесоторфяных участков Владимирской области, так же совместно с Россельхознадзором мы проводим мониторинги. Пал сухой травы опасен при наступлении летнего периода. От него возможны загорания лесных массивов".Ухаживать как положено за землей аграрии не хотят, - говорят в земельном надзоре. Запущены целые поля. Только с начала этого года - за неиспользование сельхозугодий по назначению - во Владимирской области было составлено 70 протоколов, и выписано штрафов на 3 миллиона рублей. Что касается рейда в Кольчугинском районе, собственником всех проверенных участков оказалось одно сельхозпредприятие. Пашнями юрлицо владеет уже несколько лет, и теперь за их запущенный вид, ему грозит штраф в размере 400 тысяч рублей. Чтобы его выписать теперь надзорный орган должен получить разрешение прокуратуры на внеплановую проверку.Любовь Шалашова, зам. начальника отдела земельного надзора регионального Управления Россельхознадзора: "Он должен обрабатывать, он должен сеять, пахать, вести сельхозпроизводство на этих землях. Снимки, которые мы получили с квадрокоптера показали, что собственник участков не использует их для сельхозпроизводства. Поэтому они заросли деревьями и кустарниками, также видны были сорные растения, которые могли стать очагом возгорания, причиной возникновения пожаров и сельскохозяйственных палов, что сейчас в наш весенне-летний период недопустимо".