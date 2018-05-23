Москва продолжает добиваться встречи с дочерью экс-полковника ГРУ Сергея
Скрипаля. Видеообращение Юлии, появившееся сегодня в СМИ, прокомментировала официальный представитель
российского МИДа Мария Захарова.
Москва продолжает добиваться встречи с дочерью экс-полковника ГРУ Сергея
Скрипаля. Видеообращение Юлии, появившееся сегодня в СМИ, прокомментировала официальный представитель
российского МИДа Мария Захарова.
Министерство иностранных дел хочет удостовериться в том, что
Юлию Скрипаль не удерживают насильно и не выдают другого человека за нее.
"Москва ежедневно пытается связаться с дочерью экс-полковника ГРУ Сергея
Скрипаля Юлией, чтобы узнать из первых рук о её состоянии и состоянии отца",
– приводит слова Захаровой Life.
В свою очередь, племянница двойного агента Виктория
прокомментировала первое видеообращение Юлии Скрипаль после инцидента в
Солсбери. По ее мнению, сочетание фраз Юлии об отказе от помощи российского
посольства и желании вернуться в Россию, говорит о многом.
"Человек говорит текст, который ей дали. Она сказала,
что это покушение на убийство и она не хочет принять помощь российского
посольства. И тут же она говорит, что хочет вернуться в Россию. Делайте выводы
сами", – сказала родственница отравленных Скрипалей в интервью РЕН ТВ.
Сегодня, 23 мая по ВВС показали обращение дочери экс-полковника ГРУ Сергея
Скрипаля Юлии. В полутораминутном ролике девушка рассказывает о том, что с ней
произошло и делится планами на будущее.
Юлия надеется вернуться на родину, но от помощи российского
посольства в Великобритании отказывается. В интервью она подчеркнула, что никто
не должен и не может говорить за нее и за ее отца, кроме них самих.
Дочь Сергея Скрипаля назвала фантастическим везением то, что им удалось
остаться в живых. Методы, которыми их с отцом лечили британские специалисты,
она охарактеризовала как ужасные.
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными
в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Британия
и несколько стран выслали российских дипломатов, в ответ Москва применила
зеркальные меры.