Москва продолжает добиваться встречи с дочерью экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Видеообращение Юлии, появившееся сегодня в СМИ, прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Москва продолжает добиваться встречи с дочерью экс-полковника ГРУ СергеяСкрипаля. Видеообращение Юлии, появившееся сегодня в СМИ, прокомментировала официальный представительроссийского МИДа Мария Захарова.Министерство иностранных дел хочет удостовериться в том, чтоЮлию Скрипаль не удерживают насильно и не выдают другого человека за нее."Москва ежедневно пытается связаться с дочерью экс-полковника ГРУ СергеяСкрипаля Юлией, чтобы узнать из первых рук о её состоянии и состоянии отца",– приводит слова Захаровой Life.В свою очередь, племянница двойного агента Викторияпрокомментировала первое видеообращение Юлии Скрипаль после инцидента вСолсбери. По ее мнению, сочетание фраз Юлии об отказе от помощи российскогопосольства и желании вернуться в Россию, говорит о многом."Человек говорит текст, который ей дали. Она сказала,что это покушение на убийство и она не хочет принять помощь российскогопосольства. И тут же она говорит, что хочет вернуться в Россию. Делайте выводысами", – сказала родственница отравленных Скрипалей в интервью РЕН ТВ.Сегодня, 23 мая по ВВС показали обращение дочери экс-полковника ГРУ СергеяСкрипаля Юлии. В полутораминутном ролике девушка рассказывает о том, что с нейпроизошло и делится планами на будущее.Юлия надеется вернуться на родину, но от помощи российскогопосольства в Великобритании отказывается. В интервью она подчеркнула, что никтоне должен и не может говорить за нее и за ее отца, кроме них самих.Дочь Сергея Скрипаля назвала фантастическим везением то, что им удалосьостаться в живых. Методы, которыми их с отцом лечили британские специалисты,она охарактеризовала как ужасные.Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленнымив Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Британияи несколько стран выслали российских дипломатов, в ответ Москва применилазеркальные меры.