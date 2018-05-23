Нетрезвый фигурант взял ключи от автомобиля родственника, чтобы прокатиться с друзьями. Далеко уехать компании не удалось – водитель совершил наезд на барьер, в результате чего машина опрокинулась.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).Установлено, что 19 мая текущего года в гостях у подозреваемого находился двоюродный брат, который приехал в город Муром из Москвы на автомобиле «Hyundai Tucson». Пока родственник отдыхал, 22-летний муромлянин незаметно взял ключи от его автомобиля, чтобы прокатиться на нем с друзьями.Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, и на улице Куликова районного центра совершил наезд на барьерное ограждение и пешеходный светофор. В результате машина опрокинулась, а находившиеся в салоне три пассажира были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами. Сам фигурант не пострадал.Прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД МО МВД России «Муромский» установили, что подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.В настоящее время также решается вопрос о возбуждении в отношении 22-летнего жителя Мурома уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).