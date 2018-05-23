Из-за личной неприязни ранее судимая злоумышленница подожгла гараж, принадлежащий 66-летней местной жительнице.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней ранее судимой жительницы Кольчугино. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).Установлено, что летом прошлого года обвиняемая в ночное время умышлено подожгла гараж, принадлежащий 66-летней местной жительнице. Таким образом злоумышленница решила отомстить пенсионерке, к которой имела личную неприязнь. Огнем был уничтожен не только гараж, но и все находившееся в нем имущество, включая автомобиль.Своими действиями фигурантка причинила потерпевшей материальный ущерб в сумме 130 тысяч рублей.Свою вину ранее судимая местная жительница признала полностью. В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.