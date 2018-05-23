Прямой трансляцией своих прелестей в эфир порадовала поклонников Игги Азалия. Передачу без слов хип-хоп-исполнительница вела из ванной.
Прямой трансляцией своих прелестей в эфир порадовала поклонников Игги Азалия. Передачу без слов хип-хоп-исполнительница вела из ванной.
Австрало-американская звезда видео выложила в соцсети. Девушка
лежит в ванной – естественно, абсолютно голая – и прикрывает некоторые части
соблазнительного тела руками.
Это далеко не первая экстравагантная выходка Азалии. Ранее исполнительница выкладывала в сеть пикантный
черно-белый снимок в сетчатом платье, под которым, конечно же, не было белья.
Поклонники оценили ее смелость и формы, передает Рен ТВ. Да и выступления исполнительницы на сцене образцом целомудрия не назовешь.