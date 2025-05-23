«Согласие» произвело выплату в рамках страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц

В жилом доме, находящемся во Владимирской области, произошло короткое замыкание, за ним последовало возгорание. Перепады напряжения на стороне энергоснабжающей компании не были зафиксированы.Огнем были повреждены конструктивные элементы, внутренняя отделка дома и инженерное оборудование, а также движимое имущество, включая технику.Страховая компания «Согласие» признала данное событие страховым случаем. В рамках договора страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц было выплачено страховое возмещение в размере более 3,1 млн.